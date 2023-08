Altro che Inghilterra! Beltran e Nzola fanno sorridere Gonzalez

La presunta e ipotetica offerta del Brentford non ha scalfito le convinzioni di Nicolas Gonzalez. Diciamo presunta e ipotetica perché l'entourage del giocatore della Fiorentina non ha avuto modo di essere contattato dalla squadra inglese in queste ore.

Le prospettive di andarsene in Premier League sono da accantonare anche per questa estate; l'argentino ha molti motivi per sorridere, ma in particolare due: gli arrivi di Beltran e Nzola. Due giocatori molto apprezzati dall'attaccante esterno viola e con i quali dovrà dialogare in campo (da capire se alternativamente o all'interno di un tridente molto particolare per conformazione).

Tra acquisti e cessioni la rivoluzione continua, ma la Fiorentina si presenta ai blocchi della nuova stagione avendo delle ambizioni e con la volontà di rivivere l'ultima stagione, nella quale i viola sono stati a un passo dalla gloria (nelle coppe).