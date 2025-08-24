Il Cagliari non è il Polissya: il monito di Pioli ai suoi ragazzi. E c'è Kean che vuole farsi perdonare

Sarà una partita particolare quella di oggi a Cagliari per Stefano Pioli, che tornerà ad allenare in Serie A dopo diversi mesi. La volontà è quella di continuare il lavoro iniziato a Presov, con la bella vittoria contro il Polissya.

Il monito di Pioli

Il Cagliari, però, è altra roba rispetto agli ucraini. I ragazzi di Pisacane hanno voglia di partire forte davanti ai propri tifosi e bisognerà stare attenti ai cali di tensione.

Le scuse di Kean

Nessun turnover per Pioli, che riproporrà la migliore formazione. Serve dare subito un segnale chiaro. Là davanti ci sarà Kean, che dopo l'espulsione in Slovacchia ha chiesto scusa al gruppo per il fallo di reazione e ora vuole farsi perdonare. Ci sarà lui davanti. Ci sarebbe stato lui comunque e non potrebbe essere altrimenti. In attesa di Piccoli, che arriverà proprio da Cagliari e che guarderà la partita di oggi virtualmente da ex rossoblù. Lo scrive La Nazione.