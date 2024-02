UFFICIALE: Altra cessione in prestito alla Ternana. Un giovane centrocampista che non aveva spazio con Italiano lascia la Fiorentina

Altra cessione in prestito alla Ternana. La colonia umbra si rifornisce ancora dalla Fiorentina con l'innesto in rosa di Lorenzo Amatucci, centrocampista classe 2004 di proprietà della Viola. Poco spazio per lui in questa stagione con Italiano, dunque il prestito alla Ternana di Lucchesi, Distefano, Favasuli e Dalle Mura:

Prestito fissato

“La Ternana Calcio comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Amatucci (che avrà la maglia n° 72). Il 19enne centrocampista aretino (compirà 20 anni il 5 febbraio), si trasferisce a Terni in prestito fino al termine della stagione”.

I numeri di Amatucci con la Viola

E ancora: “Cresce nel vivaio della Fiorentina collezionando tra Under 17, Under 18 e Under 19, 96 presenze e 7 reti. Nella stagione in corso annovera 6 gare con la Primavera viola e 2 presenze in prima squadra, contro Inter e Monza. Nelle nazionali giovanili vanta 22 presenze tra Under 18, Under 19 e Under 20. Benvenuto Lorenzo!”.