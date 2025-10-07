La UEFA dà l'ok per giocare Milan-Como in Australia. E a guadagnarci potrebbe essere anche... La Fiorentina!

Nelle ultime ore è arrivata la decisione della UEFA sulla disputa di Milan-Como in Australia. Dalla federazione europea è arrivato l'ok, per quella che potrebbe essere una novità storica per la Serie A: una sfida di campionato giocata all’estero.

Quanti soldi ci sono dietro?

Come riferisce Calcio e Finanza, il movimento economico intorno a questo match genererà 12 milioni di euro complessivi di ricavi, che è la cifra investita dall’Australia per ospitare l’evento. In tutto saranno tra gli 8 e i 9 milioni gli euro da distribuire alle due società coinvolte e agli altri club di Serie A.

Ricavi per tutti

Il Milan, essendo la squadra di casa, sarà la squadra che guadagnerà maggiormente. Poi anche il Como come società ospite. Infine un gettone sarà distribuito anche alle altre 18 società del massimo campionato italiano, per avere votato a favore della proposta e aver acconsentito alla disputa della partita all’estero. Manca solo il sì della FIFA.