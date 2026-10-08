Corriere dello Sport-Stadio: Fiorentina pronta a puntare su Martinelli

Sul Corriere dello Sport-Stadio in edicola questa mattina si legge del futuro di De Gea alla Fiorentina, del ritorno in Italia di Mastantuono e delle recenti parole di Gnonto.

Prima pagina

In prima pagina si legge il titolo: “Il piano David, l'eredità di De Gea. Fiorentina pronta a puntare su Martinelli”.

Pagina 19

A pagina 19, al centro si legge: “Sempre viola. De Gea deciderà poi il suo futuro con il ds viola. L'erede è Martinelli”. E sotto: “Mastantuono è già a Firenze, oggi in campo”. E a lato: “Gnonto giura: ‘Sono a buon punto’".