Problema viabilità per arrivare allo stadio? Le chiusure e le alternative per la gara contro il Cagliari: la Fiorentina informa i tifosi

La viabilità è un tema per Fiorentina-Cagliari di domani, nel senso che raggiungere lo stadio Franchi non sarà così semplice. Dalle 20 di stasera e per tutto il corrente weekend sarà chiuso Ponte al Pino, snodo cruciale in zona stadio. Così il club informa i tifosi con un comunicato ufficiale, per permettere di raggiungere l'impianto.

ACF Fiorentina informa i propri tifosi che, in occasione della gara con il Cagliari, in programma domani, sabato 24 gennaio alle ore 18:00 e, considerata la concomitante chiusura del Cavalcaferrovia di Ponte al Pino, saranno adottati i seguenti provvedimenti con possibile impatto sull’afflusso allo stadio:

chiusura della Passerella Pedonale della Stazione di Campo di Marte sia per l’afflusso che per il deflusso dallo stadio;

divieto di sosta e transito in Via Mannelli;

divieto di sosta in Via Masaccio;

divieto di sosta e transito in Viale Mazzini;

Chi volesse raggiungere la zona dello stadio Franchi dovrà quindi utilizzare le direttrici provenienti dal Cavalcavia delle Cure o da Piazza Alberti. In alternativa alla passerella della stazione sarà possibile utilizzare la passerella ferroviaria all’altezza di via Fra’ Paolo Sarpi dove è stata prevista un’area di parcheggio per i motorini lungo Via Mannelli (raggiungibile da Piazza Alberti).

Le Autorità Cittadine invitano i tifosi a utilizzare il trasporto pubblico che per l’occasione sarà potenziato, sulla linea 52 nel tratto Stazione Santa Maria Novella-via Sette Santi negli orari della partita saranno aggiunte due vetture rispetto al servizio ordinario. L’accesso allo stadio Franchi sarà, infine, possibile dalle ore 16:00 considerando l’alta affluenza prevista.

Per garantire un ingresso sereno ed evitare, di conseguenza, situazioni di calca nei pressi dei prefiltraggi e dei tornelli, tutti coloro in possesso di un titolo di accesso sono invitati a presentarsi con ampio anticipo agli accessi.