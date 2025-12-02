Sul proprio canale You Tube, Fabio Caressa ha commentato la 13esima giornata di Serie A, concentrandosi anche sulla situazione della Fiorentina, uscita con le ossa rotte dalla trasferta di Bergamo contro l'Atalanta.

Paura e apprensione

“La Fiorentina mi sembra una squadra che ha perso fiducia nelle proprie capacità, c'è tanta paura nei giocatori. Anche Vanoli durante l'intervista aveva molta apprensione. La situazione è difficile in casa Fiorentina, poi c'è anche lo stadio. Non è facile giocare in un cantiere a scarsa prospettiva".

La situazione stadio

“Quello stadio è brutto da vedere, oltre che scomodo. Mi sembra incredibile non sapere ancora quando sarà pronto. A Bergamo vedevi i cambiamenti dal giorno alla notte. Questa cosa creava entusiasmo nella gente. Commisso voleva rifarlo da capo e per una città come Firenze lo stadio è importantissimo. Queste sono stagioni pericolose. Pensate se dovesse retrocedere la Fiorentina, con quello stadio. Sarebbe gravissimo”.