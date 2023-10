Si è appena conclusa la prima frazione di Juventus-Fiorentina del Campionato Primavera. I ragazzi di Galloppa sono sotto per 1-0 a Vinovo, al termine di un primo tempo difficile come ampiamente preventivato.

I bianconeri partono fortissimo nei primi 15 minuti, Vannucchi è bravo in un paio di circostanze. Poi pian piano arriva anche qualche opportunità per la Viola, una clamorosa sui piedi di Rubino, ma manca la giusta cattiveria necessaria per chiudere le azioni. Buona la fase centrale dei 45 minuti, con qualche potenziale ripartenza gestita maluccio.

Poi il gol bianconero: la Juventus costruisce al limite dell'area viola e Vacca salta come birilli tre difensori della Fiorentina. Un grave errore della retroguardia degli ospiti, adesso sotto nel punteggio e chiamati a reagire.