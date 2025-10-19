Mirkovic: "Alla Fiorentina sembrava poter andare lontanissimo ma aveva iniziato bene anche a Torino. Non è solo colpa sua"

Su Dusan Vlahovic si interrogano ancora a Torino, dove è stato interpellato da Tuttosport l'ex bianconero e oggi ct ad interim della Serbia, Zoran Mirkovic:

"Alla Fiorentina sembrava poter andare lontanissimo? Credo che si debba comunque dire che Vlahovic ha iniziato in modo positivo la sua avventura in bianconero, giocando i primi sei mesi molto bene. Successivamente però la Juventus non è che abbia conquistato molti successi. Quindi posso capire che qualcuno potesse aspettarsi di più da Dusan, però anche gli altri sarebbero dovuti essere più bravi…".