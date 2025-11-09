Era la prima in panchina anche per Daniele De Rossi, neo tecnico del Genoa che ha parlato a Dazn:

"Dell’atteggiamento sono super contento, ho dei ragazzi incredibili, quando sei lì sotto impantanato si parte dal cuore. Queste situazioni si curano col cuore, poi bisogna lavorare tanto, questo lo sanno. Non pretendevo o pensavo che potessimo essere belli ma dal punto di vista dell’atteggiamento, belli spavaldi. Abbiamo provato a vincere questa partita anche negli ultimi minuti, chiudendoli nella loro metà campo.

Abbiamo sbagliato un rigore, subito dopo un 2-1 confusionario che avrebbe ammazzato un toro e loro sono rimasti in partita, hanno lottato. Giocheremo meglio di così ma sono contento di aver pareggiato con un gol di quelli da Gialappa’s.

Ho avuto compagni che con quei gol hanno fatto 200 gol in carriera. Penso che si possa fare meglio di oggi ma si può ripartire dalla partita di oggi. In queste due settimane dobbiamo lavorare sul dettaglio, sul video, devono capire cosa voglio io, credo di averglielo trasmesso".