Kean e la volontà di tutti di trovare un accordo. La parte decisiva recitata dai bonus

Moise Kean è focalizzato sul campo e sulla Fiorentina, mentre il suo agente Alessandro Lucci pensa al rinnovo con il club viola che porti, un sostanzioso adeguamento dell'ingaggio.
Volontà di trovare un accordo
La data del nuovo incontro tra le parti arriverà a breve e intanto rimane chiara, si legge su La Gazzetta dello Sport, la volontà comune di trovare un accordo.
Bonus fondamentali
Difficile ancora parlare di cifre precise, ma la sensazione adesso è che nella proposta che gli verrà fatta dalla Fiorentina reciteranno una parte decisiva i bonus che verranno inseriti.
