Nemmeno in patria salvano Dzeko: le prestazioni disastrose dell'attaccante viola arrivano fino in Bosnia

Il rendimento negativo di Edin Dzeko non è passato inosservato in patria. Sono diversi, infatti, i media bosniaci che in questi giorni hanno evidenziato le scarse prestazioni dell'attaccante, sostanzialmente inutile finora alla causa della Fiorentina.

Un flop totale

Riprendendo anche il nostro articolo in merito, in Bosnia si sottolinea come Dzeko abbia collezionato numeri disastrosi in un numero comunque importante di presenze, e il fatto che il calciatore probabilmente lascerà la Fiorentina durante la sessione invernale di calciomercato. Per lui si parla del Cagliari, ma indipendentemente dalla destinazione il suo acquisto resterà uno dei più grandi flop della storia recente viola.