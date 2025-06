C'è anche il nome di Maat Daniel Caprini tra i giovani che Stefano Pioli ha scelto da portare in ritiro con la Prima Squadra, per fare una valutazione completa del ragazzo e valutare la sua eventuale utilità nelle future rotazioni viola.

Qualora però Caprini non fosse confermato nella rosa della prossima stagione, la Fiorentina avrà una lunghissima serie di pretendenti al classe 2006 che ha ben figurato l'anno scorso con la Primavera viola, togliendosi anche lo sfizio di esordire in Serie A (salvo poi racimolare pochissimi minuti). Da valutare, quindi, il futuro prossimo del ragazzo: come per Rubino, già cercato con insistenza dalla Carrarese, anche per Caprini si potrebbe avvicinare la prima, vera stagione tra i professionisti.