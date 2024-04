In vista di Fiorentina-Atalanta, l'ex arbitro Gianpaolo Calvarese è intervenuto su Italia 7 per parlare della partita dalla prospettiva di un direttore di gara: “Conosco bene questo incontro, in passato l'ho fatto. Sicuramente è difficile, ma Marani è un profilo internazionale e lo metto sul podio degli arbitri italiani. Spesso è apprezzato anche dai giocatori, grazie alla sua capacità di commettere pochi errori e al dialogo. Ci pensa due volte prima di tirare fuori un cartellino, ma ovviamente tutto dipenderà da che partita sarà”.

“Firenze è un pubblico caldo”

Sul rapporto di Firenze con Gasperini: “Domani sarà comunque tutt'altro che scontata, come partita. Il pubblico del Franchi è molto caldo, si sente in ogni momento. E spesso gli allenatori avversari si sentono punzecchiati. Tutto, però, deve rimanere nell'ambito della correttezza”.