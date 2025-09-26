La Gazzetta dello Sport: Gli inamovibili pronti agli straordinari

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport approfondisce le lacune che si sono create nella rosa della Fiorentina dopo l'infortunio di Lamptey.

Corsie esterne

La Gazzetta apre la pagina dedicata ai colori viola scrivendo: “Gli inamovibili” e poi ancora “I gemelli Gosens e Dodo pronti agli straordinari sulle fasce della viola”. La rosea continua il suo approfondimento scrivendo “Il brasiliano e il tedesco sono punti fermi della rosa. Con il KO di Lamptey Pioli ha meno alternative”.

L'intervista

In taglio basso La Gazzetta dello Sport presenta un'intervista a Francesco Flachi, nella quale l'ex calciatore della Fiorentina ha parlato del periodo no della squadra viola e della prossima partita contro il Pisa: “Inizio brutto e inaspettato, ma il mister troverà una soluzione”.