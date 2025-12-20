Mutu-Prandelli, una suggestione destinata a restare tale mentre Galloppa è in preallarme davvero. E Iachini...

Che ne sarà della panchina viola lo scopriremo probabilmente domani intorno alle 20, al termine di Fiorentina-Udinese quando si saprà se la casella delle zero vittorie sarà stata sbloccata o meno e si potranno alimentare i “sogni” salvezza. Nel frattempo, scrive il Corriere dello Sport, la società viola si tiene la soluzione di riserva che risponde al nome di Daniele Galloppa, tecnico della Primavera.

La serata di Mainz potrebbe clamorosamente non rimanere un episodio isolato. Ben più nell'ambito della suggestione invece l'ipotesi di un ritorno di Adrian Mutu, addirittura coadiuvato da Prandelli, mentre Beppe Iachini, l'allenatore da sempre preferito dal presidente, è libero ma lo è da un anno e mezzo ormai.