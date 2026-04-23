La Fiorentina sfiderà il Genoa in un orario finalmente consueto. Un solo canale su cui vedere la partita

La Lega Serie A ha svelato oggi anticipi e posticipi della 36ª giornata del campionato 2025/26, definendo nel dettaglio date, orari e programmazione televisiva del terzultimo turno. La Fiorentina giocherà contro il Genoa al Franchi alle ore 15:00 e la gara sarà trasmessa da DAZN. Si partirà venerdì 8 maggio con l’anticipo tra Torino e Sassuolo, tre gare il sabato propone tra cui spicca la sfida dell’Olimpico tra Lazio e Inter, in programma alle 18.00 (anticipo al sabato perché le due squadre saranno poi impegnate nella finale di Coppa Italia mercoledì 13 maggio sempre all’Olimpico). In serata toccherà invece alla Juventus, impegnata sul campo del Lecce.

Il programma proseguirà domenica con cinque incontri distribuiti lungo tutta la giornata: si comincia all’ora di pranzo con Verona-Como, per poi entrare nel vivo alle 15.00 con un doppio appuntamento e proseguire alle 18.00 con Parma-Roma. Il big match serale sarà Milan-Atalanta, fissato alle 20.45. A chiudere il turno sarà il posticipo del lunedì sera tra Napoli e Bologna.

Gli orari e le date della 36ª giornata del campionato di Serie A 2025/26: