Beltran si riscopre assist-man. Ma alla fine si trova a fare i conti con Valles

Continua il momento positivo di Lucas Beltran con la maglia del Valencia. L'attaccante prestato dalla Fiorentina agli spagnoli, ormai titolare inamovibile, si è messo in mostra anche nella partita persa contro il Betis Siviglia per 2-1.

Dopo aver fallito un calcio di rigore, il Valencia è andato avanti al 20' con Luis Roja, ma Beltran è entrato nell'azione, eccome. E' stato lui a stoppare di petto in area un pallone difficile, a ripulirlo per servire l'appoggio decisivo al compagno di squadra. In questo caso abbiamo assistito all'argentino in versione assist-man.

Nella ripresa, con la situazione in parità dopo il rigore trasformato da Ezequiel Avila, Beltran ci ha provato ad andare a segno ma ha dovuto fare i conti con Alvaro Valles, portiere degli andalusi. All'88' poi è arrivata la beffa con la rete decisiva realizzata da Pablo Fornals.