Una sorta di nuovo acquisto per Pioli

Tra quelli che sono usciti meglio dalla sfida tra Nottingham Forest e Fiorentina, c'è sicuramente il difensore viola, Marin Pongracic.

L'attitudine dimostrata e la sua prestazione, quasi perfetta, vengono esaltate stamani su La Nazione, dove si legge che per Pioli è una sorta di nuovo acquisto.

Chiamato all'impostazione

Preciso, rapido, puntuale, il croato con la palla al piede è chiamato a impostare e imbucare il pallone. E sa farlo molto bene.

Investimento importante e ora si passa all'incasso?

Il club viola ha investito molto su di lui la scorsa estate (15 milioni più uno di bonus versati al Lecce), adesso è, forse, arrivato il momento di passare all'incasso sul campo.