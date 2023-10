Buone notizie per i tifosi della Fiorentina in vista della gara contro il Ferencvaros: ecco dove si potrà vedere la partita di Conference

Torna in chiaro la Fiorentina in occasione della partita di Conference League contro il Ferencvaros all'Artemio Franchi. La quarta gara europea dei viola sarà infatti trasmessa in chiaro su TV8 (oltre che su Sky e DAZN) e sarà dunque visibile sul digitale terrestre gratuitamente.

Fischio d'inizio del match alle ore 21:00 di giovedì 5 ottobre. Le altre due sfide europee delle italiane di giornata, Sporting Club-Atalanta e Roma-Servette, saranno visibili solo a pagamento su DAZN e Sky.