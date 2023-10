A Lady Radio ha parlato l'ex portiere della Fiorentina Giovanni Galli, parlando della partita di stasera contro il Cagliari e non solo: "Gli isolani non sono partiti benissimo e tutte le partite adesso per loro sono pesanti. Sarà una partita non facile, a loro anche uno 0-0 va bene. Beltran era il centravanti del River Plate, non del Gimnasia. Se questo non gioca mai, si fa fatica a farlo inserire. Nei pochi minuti che ha giocato ha dimostrato di essere sveglio. Da qui a dire che è pronto ce ne passa, ma ha tecnica e lega la squadra.

Italiano ha voluto Nzola. Magari non rientrava nei piani della società, ma ci ha scommesso lui su un profilo che conosce. Dopo di che, l'allenatore ha degli obblighi e dei doveri. Ora il suo è quello di portare tutti allo stesso livello. La responsabilità sua ora è scegliere chi giocare, almeno che non si metta in mezzo la società. Quindi se la Fiorentina ha fiducia in Italiano gli lascia la responsabilità. Se poi però a Frosinone vedo Parisi e Biraghi in campo uno a destra e uno a sinistra, per non lasciare in panchina il capitano, mi faccio qualche domanda"