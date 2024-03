L'ex arbitro Fabrizio Pasqua, che diresse il Fiorentina-Benevento dopo la morte di Davide Astori al Franchi di Firenze, ha ricordato quel match e l'eterno capitano viola a Italia 7. Queste le sue parole: "Davide era una persona d'oro, l'ho incontrato tante volte in campo. Ci metteva anche in difficoltà con le sue proteste costruttive. Quella partita fu molto particolare, si giocò in un clima surreale. La settimana prima mi ricordo che arbitrai Genoa-Cagliari e comunicai a Giulini l'annullamento della partita e ricordo le lacrime di tutti i calciatori.

Quando mi fu comunicata la designazione di Fiorentina-Benevento fu un carico di emozione. Cercai infatti di essere più vicino possibile emotivamente alla Fiorentina, cercando al tempo stesso di essere imparziale. La cosa che mi commosse di più fu il minuto di raccoglimento e il tributo della Fiesole al 13esimo minuto"