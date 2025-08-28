Gosens: "Loro non avevano nulla da perdere, poi abbiamo cambiato qualcosa. Dodô? Per fortuna aveva i piedi giusti stasera"

Protagonista assoluto Robin Gosens che al media ufficiale viola ha commentato così la vittoria sul Polissya:

"Abbiamo sofferto nel primo tempo anche per merito loro perché sapevamo che dovevano fare tre gol. Hanno fatto un pressing altissimo, non abbiamo quasi respirato e fatto fatica a trovare le soluzioni giuste. Poi nell’intervallo abbiamo cambiato qualcosina e nel secondo tempo si è vista la vera Fiorentina, con profondità, scarico e ancora profondità.

Loro non avevano nulla da perdere, non avevano aspettative per cui erano sereni. Noi dovevamo trovare le motivazioni dentro di noi per non scendere in campo scarichi, questo è successo purtroppo nel primo tempo. Poi siamo stati bravi a livello mentale ad azzerare il primo tempo e fare un secondo più concentrato, non abbiamo più lasciato niente a loro. Ora tocca a noi trovare la condizione giusta per il campionato, ora siamo alla fase a gironi e iniziamo a fare sul serio.

Era la terza trasferta in pochi giorni, questo ti stanca un po’ ma è quello che vogliamo. Un calciatore vuole allenarsi meno possibile e stare in campo, con la Conference abbiamo raggiunto questo e siamo contenti. A Torino un’altra trasferta in cui fare tre punti prima della sosta.

L’azione del gol di Dodô? E’ stata una bella azione, sappiamo da anni che Edin fa salire la squadra. Abbiamo fatto bei movimenti e meno male che oggi Dodo aveva i piedi giusti per fare gol (ride ndr). Piccoli? Molto maturato rispetto a Bergamo, ha fatto esperienza da quando giocavo con lui, era un bambino. Lo vedo con più personalità, speriamo che ci dia una mano perché abbiamo tante partite e servono giocatori di livello".