Türkyılmaz: "Se la Fiorentina e il Bologna sono così in alto, c'è qualcosa che non torna". La replica di Graziani

L'ex attaccante del Bologna e della nazionale svizzera, Kubilay Türkyılmaz, ha commentato le vicende del nostro campionato, intervenendo su Radio Sportiva.

“Bologna e Fiorentina in alto? C'è qualcosa che non torna”

In particolare ha detto: "Se Bologna e Fiorentina sono così in alto in classifica, c'è qualcosa che non torna. Stanno prendendo il posto delle romane.

La replica di Graziani

In contrapposizione a quanto detto da Türkyılmaz, c'è stata la replica di Francesco Graziani che ha voluto sottolineare come viola e rossoblu stiano invece facendo “un campionato straordinario”.