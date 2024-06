Un Magnifico Messere a tinte viola per la finale del Calcio Storico 2024

Il Magnifico Messere sarà un ex viola

Un magnifico messere a tinte viola quello che prenderà parte alla finale del Calcio Storico Fiorentino domani in piazza Santa Croce. In realtà saranno due i Magnifici Messeri della finale tra Rossi e Azzurri: l’ex calciatore della Fiorentina Franck Ribery, vincitore di 9 campionati tedeschi ma anche di una Champions League e di una Coppa del Mondo per club quando militava nel Bayern Monaco oltre al secondo posto con la Francia ai Mondiali vinti dall’Italia nel 2006.

È tutto esaurito per la finale

Quindi l’allenatore della Rari Nantes Florentia maschile Luca Minetti che quest’anno è riuscito a riportare in serie A1 la squadra di pallanuoto dopo tre anni in serie A2. Già tutti venduti i biglietti per la finale. È prevista una diretta per tutti coloro che non potranno essere in piazza.