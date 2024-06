Fiorentina e Bologna depennano subito un nome per l'attacco, andrà in Portogallo

Fiorentina e Bologna sono pronte a depennare subito un nome dalla lista degli obiettivi per l'attacco per la prossima stagione. Vangelis Pavlidis, attaccante greco di proprietà dell'AZ Alkmaar, infatti, è a un passo dal Benfica.

Nelle ultime ore, secondo il portale Voetbal International, i lusitani avrebbero spedito all'AZ l'offerta decisiva per abbattere le ultime resistenze. Nello specifico il Benfica pagherà 20 milioni di euro per il cartellino del giocatore.