Vanoli ha finito i bonus e il destino del tecnico pare già segnato... ma solo dopo la salvezza. Il club viola impone il silenzio
Se c'era qualche aficionado dell'ultima ora con ancora in testa l'idea di poter ripartire da Paolo Vanoli nella prossima stagione, le ultime uscite l'hanno decisamente tramortito: la sensazione, secondo il Corriere dello Sport-Stadio, è che il destino del tecnico sia già segnato, a prescindere dal risultato finale. Non tanto di oggi contro il Parma ma anche del campionato. I bonus e il credito che Vanoli si era guadagnato tra fine dicembre e gennaio sono esauriti.
Poi certo, se la Fiorentina dovesse addirittura scansare i tre punti oggi, il processo potrebbe accelerare improvvisamente e costringere la società anche ad intervenire. Il giudizio dell'ambiente di fatto c'è già e non è favorevole al tecnico: il club nel frattempo ha scelto la via del silenzio alla vigilia, anche via social, in attesa di qualcosa di buono da poter commentare.