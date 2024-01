Ancora niente fumata bianca per Yerry Mina al Cagliari. Ma c'è fiducia per chiudere l'affare

Il difensore della Fiorentina Yerry Mina è molto vicino all'addio con i viola. Per lui è pronta un'esperienza a Cagliari, anche se il tutto deve essere ancora ufficializzato. E manca quasi esattamente un giorno alla fine del mercato, ma c'è ben poco di cui preoccuparsi.

Mina al Cagliari si farà

Come riporta Tuttomercatoweb.com, non ci sono complicazioni per Mina al Cagliari. La fumata bianca non è arrivata, mancano gli accordi definitivi. Ma c'è tutta la fiducia possibile per concludere la trattativa entro domani.