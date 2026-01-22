A 10 giorni dalla fine della sessione di calciomercato, e dopo aver gia messo a segno 4 colpi importanti, adesso la priorità della Fiorentina resta quella di trovare un difensore centrale all’altezza della situazione. La cessione di Pablo Marì all’Al Hilal ed il passaggio di Viti alla Sampdoria la squadra viola necessità a livello numerico di almeno un colpo in entrata. Il nome che fino a poche ore fa era in cima alla lista dei desideri della dirigenza gigliata è quello di Diego Coppola, ex Hellas Verona passato la scorsa estate in Premier League al Brighton. Il classe 2003 piaceva molto anche al Milan, che però considerando le richieste dei Seagull sembra allentare la presa: il club inglese lo vuole cedere soltanto in prestito. Anche la Fiorentina non è stata convinta, e per questo non ha affondato il colpo. Nel pomeriggio il giocatore ha però accettato l’offerta del Paris FC, che ha sposato la proposta del Brighton. Caccia quindi al prossimo nome. Resta sullo sfondo l’idea Diogo Leite dell’Union Berlino, al quale non è stato rinnovato il contratto in scadenza la prossima estate e che quindi potrebbe rappresentare il colpo lassù minuti: il portoghese è seguito da tempo dai viola.

Oltre alle entrate anche in uscita procede tutto secondo i piani

Nei giorni scorsi è emersa la grande insoddisfazione di Luca Ranieri, passato in poche settimane dall’essere capitano e pilastro del progetto Fiorentina ad una semplice riserva. Il classe ’99 non è più centrale nei programmi di Paolo Vanoli e per questo adesso potrebbe davvero lasciare Firenze. Ed è notizia di quest’oggi l’interessamento della Lazio di Maurizio Sarri che in procinto di cedere Romagnoli in Arabia avrebbe individuato in Ranieri il sostituto ideale dell’ormai ex capitano. Se dovesse completarsi questa cessione, il club di Lotito potrebbe venire a bussare alle porte del Viola Park per lui, e a differenza di soli 6 mesi fa probabilmente la Fiorentina non porrebbe alcun veto. Situazione in via di definizione. Definita invece la separazione con due giocatori, entrambi arrivati a Firenze in estate: nel pomeriggio sono infatti arrivate le ufficialità di Dzeko allo Schalke 04 e di Sohm al Bologna. In serata la notizia anche dell'ufficialità del passaggio di Amir Richardson al Copenhagen.

La priorità è la difesa, ma anche in attacco non è detta l'ultima parola

La volontà di Paolo Vanoli di cambiare modulo per avere piu soluzioni di qui alla fine della stagione si riflette chiaramente anche sulle strategie di mercato della Fiorentina che, oltre ad un colpo in difesa, vorrebbe puntellare definitivamente le corsie esterne: la sensazione è che viola possano aspettare gli ultimi giorni di mercato, sfruttando le esigenze dei club che saranno costretti a vendere per cercare il colpo low cost. In questo senso la dirigenza gigliata segue da vicino Daniel Maldini dell’Atalanta, finora mai entrato stabilmente nelle rotazioni di Raffaele Palladino. Il bergamaschi nonostante tutto però non intendono fare sconti, e per l’ex Monza chiedono almeno 15 milioni di euro. A queste cifre l’operazione nn si farà sicuramente, ma chissà se negli ultimi giorni di gennaio le cose non possano cambiare. Si placa per il momento l’interesse della Roma per Fortini: le richieste della Fiorentina hanno portato il club giallorosso a valutare altri profili.