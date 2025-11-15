La formazione della Fiorentina Femminile: Pinones Arce cambia qualcosa, ma l'obbiettivo è il primo posto in classifica

Alle ore 15 la Fiorentina Femminile, dopo l'exploit casalingo della scorsa settimana contro la capolista Roma, scenderà in campo a Parma per la sesta giornata di Serie A Femminile per confermarsi. L'obiettivo delle ragazze è quello di rosicchiare ulteriori punti alle giallorosse: domani pomeriggio è infatti in programma il Derby della Capitale che, in caso di una congiunzione di risultati, potrebbe consegnare alla Fiorentina il primo posto in classifica.

Le scelte di Pinones Arce per continuare a vincere

E pochi minuti fa il tecnico della Fiorentina Femminile Pinoes Arce ha reso noto quello che sarà l'undici titolare a scendere in campo dal primo minuto. Il tecnico gigliato fa tre cambi rispetto all'ultima vittoria casalinga. In difesa ci sarà Woldvik al posto di lombardi sulla fascia sinistra, mentre in attacco saranno Bonfantini ed Hurtig, al posto di Bredgaard e Omarsdottir, a completare il reparto assieme a Janogy. La partita sarà trasmessa in diretta su Dazn

Queste le formazioni delle due squadre

Parma (3-1-2-2-2): Ceasar; Bou, Ambrosi, Cox; Uffren; Real, Dominguez, Benedetti, Pondini; Pinther, Distefano. All.: Valenti.

Fiorentina (4-3-3): Fiskerstrand; Orsi, Van Der Zanden, Faerge, Woldvik; Snerle, Severini, Cherubini; Bonfantini, Hurtig, Janogy: All.: Pinoenes Arce.