Alla vigilia della partita di campionato sul campo del Milan, ha parlato l'allenatore della Fiorentina Femminile Pablo Pinones Arce: “Dobbiamo riprendere fiducia, quella che abbiamo avuto fino a Natale. Dopo ci sono state partite dove non abbiamo fatto risultato pur giocando bene. L'inserimento di nuove calciatrici, alcune molto giovani, richiedeva un po' di tempo. Io sono tranquillo e convinto del mio lavoro delle capacità delle ragazze. Col Milan sarà dura, è una squadra in salute”.

“Torneremo quelle di qualche mese fa”

Poi ha aggiunto: “Conosciamo bene le rossonere, hanno perso alcune pedine importanti ma restano molto forti. Io comunque ci credo, ho fiducia nel fatto che ritroveremo il gioco e i risultati della prima parte di stagione. Dovremo avere la giusta mentalità e non mollare mai”.