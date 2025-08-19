E Colpani potrebbe ritrovare la Fiorentina in Serie A. Burdisso al lavoro per la sua cessione?

Andrea Colpani potrebbe presto tornare in Serie A. Il Sassuolo, secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, sarebbe pronto a puntare sul giocatore per rafforzare la propria trequarti. I brianzoli hanno chiesto l’obbligo di riscatto visto che la Fiorentina non lo ha esercitato dopo una stagione deludente, ma ora potrebbero cambiare idea.

La cifra richiesta per Colpani

Neanche un prestito con diritto potrebbe essere visto di buon occhio dal club lombardo, con una valutazione totale di poco inferiore ai 9 milioni di euro.

E Burdisso cosa dice?

E Nicolas Burdisso, attuale direttore sportivo del Monza, nei giorni scorsi aveva parlato così dei calciatori che sono sul mercato: “Tutti gli elementi del gruppo hanno detto chiaramente di volersi allenare al meglio per il Monza e poi valutare se dovesse arrivare qualche opportunità“.