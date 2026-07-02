Milito: "Kean è un gran giocatore, ma può dimostrare ancora tanto. Senza l'Italia ai Mondiali..."

Direttamente dal premio Fair Play Menarini, l'ex centravanti Diego Milito ha parlato in riferimento al connazionale Lautaro Martinez, in forza alla sua Inter: “Ho un debole per lui. Lo conosco fin da quando è bambino, è un giocatore straordinario e ha dimostrato tutto il suo valore in nerazzurro. Farà molto bene in questo Mondiale”.

“Mi dispiace per l'Italia, serve riflettere”

Sull'assenza italiana al Mondiale: “Mi dispiace per questo. L'Italia è la mia seconda casa, sono cresciuto in una famiglia italiana. Mi dispiace per questa assenza prolungata negli ultimi tre Mondiali, è una potenza enorme che manca da troppo tempo. C'è sicuramente da riflettere”.

“Kean forte e giovane, può dimostrare ancora tanto”

Su Kean, centravanti della Fiorentina: “Ha dimostrato di essere già un grande giocatore. Però è molto giovane, può dimostrare ancora tanto nell'arco della sua carriera”.