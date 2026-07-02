La leggenda della Fiorentina a confronto con il Real: l'abbraccio tra Antognoni e Butragueño - FOTO FN

Serata di lusso al Teatro Romano di Fiesole: va in scena il consueto appuntamento con il premio Fair Play Menarini. E come in ogni occasione c'è un po' di Fiorentina presente all'evento. La leggenda viola Giancarlo Antognoni partecipa con continuità e non è mancato neanche quest'anno.

Che incontro per Antognoni

La bandiera gigliata, in particolare, ha incontrato un'altra leggenda del calcio, legata a un club di prestigio come il Real Madrid. Uno degli ospiti d'onore stasera è Emilio Butragueño, centravanti dei Blancos per oltre un decennio e attuale direttore delle relazioni istituzionali del club.

L'abbraccio con Butragueño

Ecco le foto realizzate da Fiorentinanews.com: