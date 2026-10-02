Italia Under 17 a tinte viola: rimontata l'Ucraina con tre talenti della Fiorentina agli ordini di Pasqual

Prosegue con successo il cammino dell'Italia Under 17 nell'Istria Youth Cup, torneo giovanile, con gli Azzurrini allenati dall'ex Fiorentina Manuel Pasqual che hanno vinto in rimonta contro l'Ucraina. In campo anche tre talenti del settore giovanile viola.

Zampino viola

Sono infatti scesi in campo dal 1' il difensore centrale Barbone e il centrocampista Bernamonte, mentre è subentrato all'intervallo Egharevba, che appena due minuti dopo il suo ingresso ha servito il cross per il gol di Borsa, che ha accorciato le distanze dopo un primo tempo chiuso in vantaggio 2-0 dagli ucraini. La partita, poi, è finita 3-2 per l'Italia, che l'ha ripresa all'89'. Tre punti fondamentali che permettono di chiudere il girone a quota 7.

Prossima partita

Prossimo impegno previsto il 6 ottobre: gli Azzurrini attendono la sfida tra Corea del Sud e Turchia per conoscere il piazzamento finale del girone. In base a quello, sfideranno una tra Croazia e Austria.