Un'assenza importante a centrocampo per la Fiorentina ma si rivede Pongracic. Tre Primavera aggregati

Allenamento di rifinitura per la Fiorentina in vista della partita di Conference League contro il Vitoria Guimaraes.

Gli assenti

Al Viola Park si rivede Pongracic che quindi dovrebbe essere regolarmente convocato per la trasferta portoghese. Non sono invece in campo Cataldi (forfait in vista per il centrocampista) e anche Biraghi che sembra essere ormai fuori rosa in attesa del prossimo mercato di gennaio.

Tre Primavera

Presenti anche tre giovani provenienti dalla Primavera che sono Harder, Rubino e Caprini. I primi due hanno già fatto il loro esordio in prima squadra, mentre questa potrebbe essere l'occasione per vedere all'opera anche il terzo, sia pure per un piccolo spezzone di gara.