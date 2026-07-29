Comuzzo: "Una nuova esperienza per me". E potrebbe non essere l'unico viola al Torino...

Nella tarda mattinata di ieri Pietro Comuzzo ha lasciato il ritiro inglese della Fiorentina per giungere in serata a Torino: “E' una nuova esperienza” si è limitato a dire il centrale che vestirà la maglia granata la prossima stagione.

Rilancio in granata

Ovviamente Comuzzo ha scelto di accettare questa cessione (prestito con diritto di riscatto) per trovare più spazio per giocare e cercare di rilanciarsi dopo una stagione, la scorsa, che non è stata all'altezza delle aspettative e all'altezza della valutazione economica che la Fiorentina aveva dato di lui con chi lo aveva richiesto sul mercato.

Fortini invece…

Il centrale potrebbe non essere l'unico giocatore in viola a trasferirsi nel club di Urbano Cairo, perché in lizza c'è anche Niccolò Fortini. La Fiorentina continua a chiedere una decina di milioni di euro almeno per il suo cartellino, mantenendo una consistente percentuale sulla futura rivendita del giocatore. Il Torino è rimasto fermo su una proposta da circa 5 milioni. C'è da capire se potrà rilanciare o meno.