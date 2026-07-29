Il Torino chiude per Comuzzo, ma non solo: arriva un altro difensore per i granata

Pietro Comuzzo lascia la Fiorentina, almeno per il momento. Con gli arrivi in difesa di Viery e di Dragusin, il centrale italiano è andato altrove a cercare spazio: è atterrato a Torino, dove i granata lo hanno accolto con un prestito annuale a 1 milione di euro con diritto di riscatto a 19 milioni.

Comuzzo saluta Firenze e va a Torino

Abate è pronto ad abbracciarlo e a vederlo in campo già da domani. Ma non è il solo difensore che arriva alla corte del tecnico. Come riporta ANSA, il Torino ha chiuso anche per un altro centrale: Eray Comert.

Altro colpo in difesa per Abate

Il difensore svizzero -protagonista ai Mondiali- era rimasto svincolato dopo l'esperienza al Valencia e i granata hanno deciso di puntare su di lui. Il classe '98 è già atterrato a Caselle e si sottoporrà presto alle visite mediche, così come Comuzzo.