Si è espresso anche l'ex portiere viola e consigliere della Lega Giovanni Galli sulle decisioni che hanno portato alla disputa regolare di Fiorentina-Juventus:

"Appoggiamo in pieno l’appello, purtroppo rimasto inascoltato, dei tifosi della Fiorentina che avevano chiesto il rinvio della partita in virtù della grave emergenza in atto anche alle porte di Firenze. Non decretarne lo spostamento rappresenta un chiaro errore e il nostro augurio che tutti gli attori in campo si unissero per fermare la gara è andato del tutto deluso.

A nostro avviso, esclusivamente la tifoseria viola è apparsa davvero sensibile a quanto drammaticamente accaduto e reputiamo che i vertici calcistici abbiano perso l’ennesima occasione per fare una dignitosa figura. In quanto al Presidente Giani, speravamo che prendesse una posizione netta a favore del rinvio; al contrario, affermando che la partita non fosse una priorità, si è unito a coloro che hanno fortemente voluto che lo spettacolo, malgrado tutto, andasse ugualmente avanti".