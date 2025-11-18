Noto giornalista e telecronista, Andrea Marinozzi ha analizzato su YouTube varie dinamiche delle squadre di Serie A impegnate nella lotta per non retrocedere, coinvolgendo inevitabilmente la Fiorentina, ultima in classifica con appena 5 punti dopo 11 partite.

‘La Fiorentina ha giocatori di qualità, eppure…’

“Alla Fiorentina mancano i gol, nessuno ha segnato meno di Moise Kean, rispetto alle occasioni avute. Un dato che dovrà sicuramente migliorare. La Fiorentina ha vissuto le partite con tanta pesantezza, e lo dimostra il dato relativo ai tiri in porta: nessuno peggio dei giocatori viola nel centrare la porta. Solo il 20% dei tiri totali è terminato in porta. I giocatori di qualità però la Fiorentina li ha, soprattutto in zona offensiva, quindi il dato non può essere spiegato come una mancanza di qualità. La pressione sui giocatori viola è enorme, e non la riescono a gestire: dovrà provare a farlo Vanoli, per permettere alla Fiorentina di risalire e occupare zone più consone della classifica visto il livello della rosa”.

‘Vanoli avrà un compito complesso’

“La Fiorentina è prima per tiri subiti in area di rigore: se la qualità offensiva c’è, in difesa la squadra sta soffrendo tantissimo. Il 72% dei tiri è arrivato all’interno dell’area di rigore, e sono di conseguenza tiri molto pericolosi. La Fiorentina crea tantissimo da fermo, come nessun’altra squadra. Vanoli dovrà lavorare sull’aspetto mentale del gruppo, e sarà complesso visto l’ultimo posto in classifica, ma potrebbe bastare un successo per sbloccare la situazione”.