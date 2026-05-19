Buso: "Kean non fa spogliatoio, è lampante. Via uno tra Pongracic e Comuzzo, Ranieri deve rimanere. Il gioco di Vanoli è stato mediocre"

L'ex giocatore e allenatore della Fiorentina Renato Buso ha parlato a Lady Radio, intervenendo su vari temi di casa viola e sul futuro della squadra gigliata.

Su Vanoli

“Vanoli ha il merito di aver portato la squadra alla salvezza, con la giusta mentalità. Dopo aver speso quasi un mese per capire che la squadra non poteva giocare con la difesa a tre ed era presuntuosa, pensava di essere forte, Vanoli è stato bravo. Il problema è che mai però è riuscito a dargli un minimo di gioco, anche partendo dal basso. La squadra non ha mai avuto un’idea, ha sempre vissuto su episodi, ripartenze, non su un gioco corale”.

Su Paratici e la scelta

“È un arrivato un nuovo direttore sportivo, ripartire con Vanoli significa appoggiarlo, tutelarlo, e dalle dichiarazioni della società non è emerso. Se c’era l’intenzione di confermarlo la società avrebbe già dovuto proteggerlo da ora, dandogli merito della salvezza e convinzione, penso che abbiano già deciso. Vanoli va solo ringraziato per la salvezza, è riuscito a salvare la squadra prima dell’ultima giornata, ma il campionato sotto il profilo del gioco è stato mediocre”.

Sulla rosa e su Grosso

“Il futuro allenatore dipende da cosa vuole fare la società, a seconda anche della rosa a disposizione. Penso che Grosso possa essere un allenatore emergente, con voglia, che ha costruito qualcosa con idee e meccanismi di gioco a Sassuolo. È uno da cui si può ripartire. Paratici dovrà integrare il reparto difensivo sul mercato, serve un difensore centrale più forte di quelli che ha la Fiorentina. Venderei uno tra Comuzzo e Pongracic e terrei assolutamente Ranieri, si è sempre dimostrato pronto. Servono due centrocampisti forti, terrei Fagioli Mandragora e Ndour".

Su Kean

“Kean non si discute come giocatore, ha forza tecnica, un attaccante importante. Il suo problema è sempre stato a livello mentale, fa un grande anno poi si eclissa, non fa spogliatoio ed è evidente, lampante. Aspetti che una società deve assolutamente prendere in considerazione. Se si ha intenzione di vendere Kean e incassare il più possibile, in Europa punte ce ne sono. Se non ha più voglia di rimanere a Firenze e calarsi nella realtà, se ne trova un altro”.