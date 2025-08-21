La giornalista di Sky Vanessa Leonardi, presente a Presov per seguire la Fiorentina in Conference League, ha parlato a Radio Bruno della squadra di Pioli e delle sue prospettive nella competizione, toccando varie tematiche.

‘La Fiorentina non deve sbagliare l’approccio in Europa'

“Mi piace molto il gruppo che sta nascendo, mi piace molto Pioli, si vede già la sua mano nello spirito della squadra. Ha individuato già i punti di riferimento: da Gosens, a De Gea e Dzeko, che sa che possono aiutarlo per la personalità che hanno. I giocatori sono più sereni, rilassati, consapevoli. Quest'anno le squadre sono sicuramente meno forti degli scorsi anni, non c'è il Chelsea degli scorsi anni. Il Crystal Palace è forte ma non insormontabile. Quello che i viola non devono fare è approcciare male in Europa come fatto negli anni passati; il Polissya è una squadra che se va sotto soffre parecchio e subisce, bisogna spingere e approfittarne”.

‘Piccoli un colpo in prospettiva’

“Sarà interessante vedere Piccoli, quando Kean è mancato nella Fiorentina si è visto. Sì, c'è Dzeko, ma oggi si è evoluto e non è più un numero 9 puro. L'acquisto di Piccoli è un colpo anche in prospettiva, la Fiorentina ci punta tanto ed è un'operazione che può essere di stimolo a Kean. Le cifre sono alte ma sono quelle che oggi girano per gli attaccanti”.