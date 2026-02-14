La Nazione: il Baturina dei sogni
Sul QS de La Nazione titolo in prima pagina: “Viola, è l'ora del coraggio”. A pagina 8 in taglio alto: “Viola d’assalto, a Como senza timori. Vanoli punta su personalità e gol. La salvezza passa anche dal lago”. A pagina 9: “Kean, doppia sfida contro i migliori. Serve la cattiveria dei giorni belli” e in taglio basso: “Quel talento (conteso) di Baturina. L’ultima tentazione a inizio anno”. A pagina 10: “Gosens si riprende la ’sua’ corsia. Gud non c’è, Harrison si candida”.
