Pinones-Arce stecca la prima in campionato: la Fiorentina Femminile cade di misura a Napoli
L'allenatore Pablo Piñones-Arce
La Fiorentina Femminile stecca la prima di campionato: a Napoli le padrone di casa si impongono per 1-0, decisiva la rete di Nielsen.
Caduta esterna
Pessimo inizio per il nuovo allenatore, Pinones-Arce: dopo una Women's Cup conclusa ai gironi, complice la sconfitta pur contro un'Inter superiore, anche la prima di campionato non va come sperato. Il Napoli, reduce dal penultimo posto dello scorso anno e una retrocessione evitata all'ultimo, supera la Viola di misura.
Il prossimo appuntamento
Testa già alla prossima partita: la Fiorentina esordirà tra le mura di casa proprio contro l'Inter, nella gara in programma per sabato prossimo alle 17.30.
💬 Commenti