Il noto volto di Sky Alessando Bonan ha commentato il delicato momento di casa Fiorentina, concentrandosi in particolare sul difficile ritorno di Stefano Pioli

“Pioli è una persona riflessiva, è un allenatore che ha trovato convinzione dopo un po’ di tempo, soprattutto con lo Scudetto vinto col Milan. Credo che quella vittoria gli abbia dato forza ma lo abbia messo fuori strada nell'approccio con la Fiorentina”.

‘Ora il messaggio deve cambiare radicalmente’

“Pioli ha pensato di impostare un lavoro molto osè, molto rischioso sul piano calcistico, ed invece si è scontrato con una realtà un po' diversa. Per uscirne fuori è importante che il messaggio adesso cambi, in maniera radicale, dal momento che la Fiorentina deve tirarsi fuori da questa situazione di classifica, parlando anche di lotta per non retrocedere”.