UFFICIALE: Fabio Paratici è il ds della Fiorentina. Il benvenuto della società viola

Finalmente è arrivato il momento atteso da almeno un mese: la Fiorentina ha un nuovo direttore sportivo. Oggi è arrivato Fabio Paratici al Viola Park e ha incontrato il dg Ferrari, iniziando così la sua avventura con il club viola. Quest'ultimo ha pubblicato un comunicato per dargli il benvenuto.

La Fiorentina accoglie Paratici

ACF Fiorentina è lieta di dare il benvenuto al nuovo Direttore Sportivo Fabio Paratici, che da oggi è ufficialmente operativo presso il Rocco B. Commisso Viola Park.

Il comunicato ufficiale

Il Presidente della Fiorentina, Giuseppe B. Commisso, insieme al Consiglio di Amministrazione — composto dal CEO Mark Stephan, dal General Manager Alessandro Ferrari e da Catherine Commisso — gli rivolgono i migliori auguri per l’inizio di questa nuova esperienza professionale.