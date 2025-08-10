Non c'è soltanto il Milan su Comuzzo: anche dalla Premier League ci sono spettatori interessati al difensore della Fiorentina, tra cui lo stesso Manchester United
Non c'è solo il Milan a tenere d'occhio Pietro Comuzzo. Il giovane difensore della Fiorentina è infatti oggetto delle mire di vari club a livello internazionale. Il Corriere dello Sport spiega che il classe 2005, nonostante l’uscita anticipata per un problema allo stomaco nell’amichevole di ieri contro il Manchester United, ha attirato l’attenzione di diverse società
Osservatori di vari club inglesi ieri a Manchester
Sugli spalti dell’Old Trafford erano infatti presenti osservatori proprio dei ‘Red Devils’ e di altre squadre di Premier League, segnale chiaro del crescente interesse attorno al giocatore viola.
Le riflessioni della Fiorentina
La Premier osserva, mentre il Milan sonda il terreno per arrivare al difensore. E la Fiorentina riflette: cedere ora per fare cassa o puntare su Comuzzo come parte integrante del nuovo ciclo tecnico? La risposta arriverà probabilmente prima della fine del mercato per valutare anche le altre trattative in entrata da svolgere.