Non solo Vlahovic: un altro ex Fiorentina fa tribolare la Juventus. E il suo può diventare un vero e proprio caso

Non solo Vlahovic. C'è un altro ex Fiorentina che si sta rivelando una bella grana per la Juventus e si tratta di Nico Gonzalez, rientrato dal prestito all'Atletico Madrid ma fuori dal progetto tecnico di Luciano Spalletti.

Un vero e proprio caso

Oltre a questo ci si mette anche il comportamento del calciatore che, come riporta La Gazzetta dello Sport, non avrebbe alcuna intenzione di tornare a Torino dopo le vacanze (prolungate per via del Mondiale giocato interamente dalla sua Argentina). Un vero e proprio caso dunque, che non aiuta sul fronte mercato: la Juve vorrebbe incassare almeno 25 milioni ma al momento l'unica ipotesi concreta sembra quella di un nuovo prestito. Atletico Madrid, Roma e Inter sono le società maggiormente interessate.