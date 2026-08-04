L'Inter pensa a Nico Gonzalez... ma i tifosi neroazzurri si schierano contro l'acquisto dell'ex Fiorentina

Nico Gonzalez potrebbe tornare in Italia. Secondo quanto riporta TMW, l'Inter sarebbe interessata all'ex esterno della Fiorentina, in uscita dalla Juventus dopo il prestito all'Atletico Madrid. L'argentino vorrebbe restare in Serie A, campionato dove ha fatto vedere la sua versione migliore proprio con la maglia viola.

Il “no” dei tifosi neroazzurri

L'operazione però è tutt'altro che semplice, non tanto a livello economico quanto mediatico. I tifosi dell'Inter, infatti, si sono scatenati sui social facendo intendere chiaramente che non apprezzerebbero l'acquisto di Nico Gonzalez, in quanto si tratterebbe di fatto di un favore alla Juventus che al momento non riesce a trovare acquirenti per l'ex Fiorentina.