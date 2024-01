Dramma Eriksson, l'annuncio shock: "Ho un tumore e nel migliore dei casi mi resta un anno di vita"

"Immaginavo fosse cancro e così è. Lotterò finche potrò". Un annuncio davvero shock quello dato dall'ex allenatore, anche, della Fiorentina, Sven Goran Eriksson, attraverso la radio svedese P1.

“Un anno di vita”

"Nel migliore dei casi mi resta un anno di vita - ha proseguito Eriksson - forse qualcosa di più, nel peggiore anche meno. Nessuno può essere sicuro e avere certezze, è meglio non pensarci. Puoi cercare in qualche modo ingannare il tuo cervello, pensare positivo e provare a non perderti nelle avversità, perché questa ovviamente è la più grande di tutte, ma ricavare comunque qualcosa di buono anche da questa esperienza".

“Il collasso durante una corsa”

Eriksson ha raccontato di come ha scoperto la sua malattia: “Ho avuto un collasso durante una corsa, perché ho avuto un ictus. Il tumore già c'era quando è successo questo fatto, anche se non so da quanto tempo ci fosse: forse un mese o un anno”.